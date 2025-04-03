Из Жироны в Рому. Названо, сколько заработали агенты на переходе Довбика
Посредники получили 4 млн евро при сумме трансфера в 40 млн евро
В Италии сообщили, сколько заработали агенты на трансфере украинского форварда Артема Довбика из Жироны в Рому летом 2024 года.
По информации romaforever.it, итальянский клуб заплатил представителям нападающего, которые работали над этим переходом, 4 млн евро. Трансфер украинца обошелся Роме в 40 млн евро.
В текущем сезоне Довбик провел на клубном уровне 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что известный тренер Джан Пьеро Гасперини готов возглавить «Рому» и уже выдвинул ультиматум из-за Довбика.
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