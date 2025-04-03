Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Из Жироны в Рому. Названо, сколько заработали агенты на переходе Довбика
Италия
03 апреля 2025, 06:32 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:40
903
0

Из Жироны в Рому. Названо, сколько заработали агенты на переходе Довбика

Посредники получили 4 млн евро при сумме трансфера в 40 млн евро

03 апреля 2025, 06:32 | Обновлено 03 апреля 2025, 06:40
903
0
Из Жироны в Рому. Названо, сколько заработали агенты на переходе Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Италии сообщили, сколько заработали агенты на трансфере украинского форварда Артема Довбика из Жироны в Рому летом 2024 года.

По информации romaforever.it, итальянский клуб заплатил представителям нападающего, которые работали над этим переходом, 4 млн евро. Трансфер украинца обошелся Роме в 40 млн евро.

В текущем сезоне Довбик провел на клубном уровне 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что известный тренер Джан Пьеро Гасперини готов возглавить «Рому» и уже выдвинул ультиматум из-за Довбика.

По теме:
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Шахтер хочет арендовать Луиса Гильерме без опции выкупа – журналист
Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A футбольные агенты Жирона трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву
Футбол | 02 апреля 2025, 23:37 3
Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву
Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву

Артем поделился историей из прошлого

Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Футбол | 02 апреля 2025, 14:29 1
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций

Любовь Шматко не сыграет против Чехии в первом матче

Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Бокс | 02.04.2025, 09:29
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Футбол | 03.04.2025, 03:59
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Футбол | 02.04.2025, 07:51
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 8
Футбол
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
02.04.2025, 07:20 3
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15 1
Бокс
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем