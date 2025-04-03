Из Жироны в Рому. Названо, сколько заработали агенты на переходе Довбика

В Италии сообщили, сколько заработали агенты на трансфере украинского форварда Артема Довбика из Жироны в Рому летом 2024 года.

По информации romaforever.it, итальянский клуб заплатил представителям нападающего, которые работали над этим переходом, 4 млн евро. Трансфер украинца обошелся Роме в 40 млн евро.

В текущем сезоне Довбик провел на клубном уровне 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что известный тренер Джан Пьеро Гасперини готов возглавить «Рому» и уже выдвинул ультиматум из-за Довбика.