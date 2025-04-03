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Саудовская Аравия
03 апреля 2025, 04:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 07:07
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0

Обамеянг решает. В Саудовской Аравии определена финальная пара Кубка Короля

В решающем матче 9 мая сыграют Аль-Иттихад и Аль-Кадисия

03 апреля 2025, 04:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 07:07
502
0
Обамеянг решает. В Саудовской Аравии определена финальная пара Кубка Короля
Getty Images/Global Images Ukraine, Пьер-Эмерик Обамеянг

В Саудовской Аравии определена финальная пара Кубка Короля.

В решающем матче национального кубка 9 мая сыграют Аль-Иттихад и Аль-Кадисия.

2 апреля клуб Аль-Кадисия переиграл команду Аль-Раед (1:0), единственный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 90+2 минуте.

Днем ранее в финал вышел Аль-Иттихад, сделав суперкамбэк в матче с клубом Аль-Шабаб (3:2), за который играл украинский голкипер Георгий Бущан. Героем стал Данилу Перейра, который забил голы на 90+2 и 90+9 минутах.

Кубок Саудовской Аравии

1/2 финала, 2 апреля

Аль-Кадисия – Аль-Раед – 1:0

Гол: Пьер-Эмерик Обамеянг, 90+2

ВИДЕО. Обамеянг принес победу в компенсированное время

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Кубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Кадисия Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Раед Аль-Шабаб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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