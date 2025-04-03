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Чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
02.04.2025 21:00 – FT 4 : 1
Гронинген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:30
25
0

ВИДЕО. Фейеноорд разгромил Гронинген и вошел в топ-3 в Нидерландах

Вечером 2 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Нидерландов

03 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:30
25
0
ВИДЕО. Фейеноорд разгромил Гронинген и вошел в топ-3 в Нидерландах
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Нидерландов.

Фейеноорд на домашней арене разгромил Гронинген (4:1).

Команда Фейеноорд набрала 53 очка и входит в топ-3 турнира. Впереди только Аякс (67) и ПСВ (58).

Чемпионат Нидерландов. 25-й тур, 2 апреля

Фейеноорд – Гронинген – 4:1

Голы: Хадж Мусса, 10, Игор Пайшао, 33, 82, Осман, 90 – Схредерс, 37

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Осман (Фейеноорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йорг Шрёдерс (Гронинген).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
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чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд Гронинген видео голов и обзор Игор Пайшао Анис Хадж-Мусса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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