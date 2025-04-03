ВИДЕО. Фейеноорд разгромил Гронинген и вошел в топ-3 в Нидерландах

Вечером 2 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Нидерландов.

Фейеноорд на домашней арене разгромил Гронинген (4:1).

Команда Фейеноорд набрала 53 очка и входит в топ-3 турнира. Впереди только Аякс (67) и ПСВ (58).

Чемпионат Нидерландов. 25-й тур, 2 апреля

Фейеноорд – Гронинген – 4:1

Голы: Хадж Мусса, 10, Игор Пайшао, 33, 82, Осман, 90 – Схредерс, 37