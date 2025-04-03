Нидерланды03 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:30
25
0
ВИДЕО. Фейеноорд разгромил Гронинген и вошел в топ-3 в Нидерландах
Вечером 2 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Нидерландов
03 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:30
25
0
Вечером 2 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Нидерландов.
Фейеноорд на домашней арене разгромил Гронинген (4:1).
Команда Фейеноорд набрала 53 очка и входит в топ-3 турнира. Впереди только Аякс (67) и ПСВ (58).
Читайте также:ВИДЕО. АЗ Алкмаар и Валвейк разошлись миром в Нидерландах
Чемпионат Нидерландов. 25-й тур, 2 апреля
Фейеноорд – Гронинген – 4:1
Голы: Хадж Мусса, 10, Игор Пайшао, 33, 82, Осман, 90 – Схредерс, 37
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Осман (Фейеноорд).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Йорг Шрёдерс (Гронинген).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 апреля 2025, 07:20 3
Украинскому вратарю мадридского «Реала» хватило двух предложений
Бокс | 02 апреля 2025, 08:55 0
Украинский боксер готов на все, чтобы остановить войну
Футбол | 02.04.2025, 23:52
Футбол | 03.04.2025, 01:39
Футбол | 02.04.2025, 09:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.04.2025, 08:22 2
01.04.2025, 00:30 6
02.04.2025, 03:32
01.04.2025, 12:14 7
02.04.2025, 12:27
01.04.2025, 08:54 6
02.04.2025, 08:27 18
02.04.2025, 11:15