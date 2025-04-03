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  4. ФОТО. Вратарь-дебютант. Моргун впервые сыграл официальный матч за Динамо
Кубок Украины
03 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 02:55
28
0

ФОТО. Вратарь-дебютант. Моргун впервые сыграл официальный матч за Динамо

23-летний голкипер отыграл на ноль матч Кубка Украины против Руха

03 апреля 2025, 02:23 | Обновлено 03 апреля 2025, 02:55
28
0
ФОТО. Вратарь-дебютант. Моргун впервые сыграл официальный матч за Динамо
ФК Динамо. Валентин Моргун

23-летний голкипер Валентин Моргун провел дебютный матч за первую команду «Динамо», сыграв насухо в четвертьфинале Кубка Украины против «Руха» (1:0). Молодой вратарь, который долго ждал своего шанса, наконец получил возможность проявить себя на взрослом уровне.

Моргун, воспитанник академии «Динамо», еще с сезона 2020/21 регулярно попадал в заявку первой команды, однако на поле не выходил. После перехода Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб» конкуренция среди вратарей в «Динамо» обострилась, и главный тренер доверил место в воротах в кубковом матче именно Моргуну.

В своем дебютном поединке Валентин сделал 4 сейва, дважды спасая команду во втором тайме, в частности после опасного удара Юрия Климчука. Надежная игра голкипера помогла киевлянам добиться минимальной победы и пробиться в полуфинал турнира.

На данный момент основным вратарем «Динамо» является Руслан Нещерет, а всего в заявке киевлян на сезон УПЛ присутствуют 4 голкипера. Удачным дебютом Моргун показал, что он составит конкуренцию за место в стартовом составе.

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Валентин Моргун Динамо Киев Кубок Украины по футболу дебют Рух Львов Рух - Динамо фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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