ФОТО. Вратарь-дебютант. Моргун впервые сыграл официальный матч за Динамо

23-летний голкипер Валентин Моргун провел дебютный матч за первую команду «Динамо», сыграв насухо в четвертьфинале Кубка Украины против «Руха» (1:0). Молодой вратарь, который долго ждал своего шанса, наконец получил возможность проявить себя на взрослом уровне.

Моргун, воспитанник академии «Динамо», еще с сезона 2020/21 регулярно попадал в заявку первой команды, однако на поле не выходил. После перехода Георгия Бущана в саудовский «Аль-Шабаб» конкуренция среди вратарей в «Динамо» обострилась, и главный тренер доверил место в воротах в кубковом матче именно Моргуну.

В своем дебютном поединке Валентин сделал 4 сейва, дважды спасая команду во втором тайме, в частности после опасного удара Юрия Климчука. Надежная игра голкипера помогла киевлянам добиться минимальной победы и пробиться в полуфинал турнира.

На данный момент основным вратарем «Динамо» является Руслан Нещерет, а всего в заявке киевлян на сезон УПЛ присутствуют 4 голкипера. Удачным дебютом Моргун показал, что он составит конкуренцию за место в стартовом составе.