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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 19:06 |
675
0

Украинский вратарь дебютировал за Динамо в официальном матче

Валентин Моргун играет против львовского клуба «Рух»

02 апреля 2025, 19:06 |
675
0
Украинский вратарь дебютировал за Динамо в официальном матче
ФК Динамо. Валентин Моргун

В среду, 2 апреля, в 18:00 начался матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Динамо» вышел 23-летний украинский вратарь Валентин Моргун. Для голкипера это дебютный матч в футболке взрослой команды «Динамо» на официальном уровне.

Моргун является воспитанником киевского «Динамо». В системе «сине-белых» он находится с 2015 года.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Валентин Моргун
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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