Украинский вратарь дебютировал за Динамо в официальном матче

В среду, 2 апреля, в 18:00 начался матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играют «Рух» и «Динамо».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Динамо» вышел 23-летний украинский вратарь Валентин Моргун. Для голкипера это дебютный матч в футболке взрослой команды «Динамо» на официальном уровне.

Моргун является воспитанником киевского «Динамо». В системе «сине-белых» он находится с 2015 года.