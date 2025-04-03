Ошибочная минута молчания. Болгарский клуб подарил футболку экс-игроку

Болгарский клуб «Арда» в качестве извинения пригласил легенду команды Петко Ганчева на матч команды и подарил ему футболку. Два недели назад перед игрой случайно объявили минуту молчания – в клубе решили, что Ганчев умер.

Накануне матча 16 марта между болгарскими клубами «Арда» и «Левски» (1:1) была объявлена минута молчания в память о 78-летнем экс-игроке «Арды» – легенде клуба Петко Ганчеве. Футболисты по традиции выстроились в центральном круге, склонили головы, а затем перешли к игре.

Однако примерно через час после начала матча стало известно: Ганчев жив, здоров и смотрит игру по телевизору!

После встречи «Арда» сообщила, что клуб получил ошибочную информацию о смерти экс-футболиста: «Руководство клуба «Арда» хотело бы принести искренние извинения бывшему игроку команды Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радости от успехов «Арды».

Ганчев тогда сообщил, что не планирует судиться с клубом: «Ситуация не из приятных, но надо оставаться позитивным. Я просто налил себе немного бренди, когда услышал новость».