Защитник Руха: «Не заслуживали поражения от Динамо. Создали много моментов»

Игрок «Руха» Ростислав Лях эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало львовянам добиться положительного результата в четвертьфинальном кубковом поединке с «Динамо», в котором киевляне взяли верх (1:0):

«Считаю, что мы хорошо поработали над допущенными ошибками (в недавнем матче с динамовцами в УПЛ) и в этот раз действовали гораздо лучше.

На мой взгляд, «Рух» не заслуживал поражения. Ведь по количеству созданных голевых моментов мы преобладали над киевлянами. Однако в футболе главная – реализация, а мы, в отличие от гостей, своими поводами не воспользовались.

Конечно, обидно, потому что очень хотелось получить путевку в полуфинал, где раньше «Рух» не играл».

Кроме динамовцев, борьбу за почетный приз продолжают «Буковина», «Шахтер» и «Полесье».