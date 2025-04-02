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Кубок Украины
02 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:59
42
0

Защитник Руха: «Не заслуживали поражения от Динамо. Создали много моментов»

Ростислав Лях рассказал про полуфинальный матч Кубка Украины

02 апреля 2025, 23:41 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:59
42
0
Защитник Руха: «Не заслуживали поражения от Динамо. Создали много моментов»
ФК Рух. Ростислав Лях

Игрок «Руха» Ростислав Лях эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало львовянам добиться положительного результата в четвертьфинальном кубковом поединке с «Динамо», в котором киевляне взяли верх (1:0):

«Считаю, что мы хорошо поработали над допущенными ошибками (в недавнем матче с динамовцами в УПЛ) и в этот раз действовали гораздо лучше.

На мой взгляд, «Рух» не заслуживал поражения. Ведь по количеству созданных голевых моментов мы преобладали над киевлянами. Однако в футболе главная – реализация, а мы, в отличие от гостей, своими поводами не воспользовались.

Конечно, обидно, потому что очень хотелось получить путевку в полуфинал, где раньше «Рух» не играл».

Кроме динамовцев, борьбу за почетный приз продолжают «Буковина», «Шахтер» и «Полесье».

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Ростислав Лях инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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