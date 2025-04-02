РОТАНЬ: «Надо пройти через трудности. Далее соперник в борьбе за еврокубки»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтером» (0:1):

– Очень эмоциональный, боевой и действительно кубковый матч. Пожалуй, было бы более справедливо, если бы игра завершилась серией пенальти. Считаю, сегодня мы были лучше «Шахтера» на протяжении всего матча. Единственное, в чем уступили, – это концентрация, особенно при стандартных положениях. Допустили очень досадную, очень детскую ошибку. Перед каждой игрой каждый исполнитель имеет четкую задачу во время стандартов, и, честно скажу, я очень зол, что нам не хватило этой концентрации, чтобы победить.

– Хватит ли команде времени на восстановление после 120-минутного матча перед предпоследней домашней игрой сезона с Кривбассом?

– Мы профессионалы, нам нужно ими быть. Должны подниматься снова, восстанавливаться, держать удар и двигаться дальше. Проходить через физические и нравственные трудности. Но, если сравнить нашу ситуацию с той, что у военных на фронте, им в сто раз труднее. Нет другого выбора, поэтому нужно думать о восстановлении в течение следующих трех дней, а на четвертый выходить полностью заряженными и сконцентрированными на игру. Впереди соперник (Кривбасс), с которым боремся за еврокубки.