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Кубок Украины
02 апреля 2025, 22:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:09
329
0

РОТАНЬ: «Надо пройти через трудности. Далее соперник в борьбе за еврокубки»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал матч Кубка с «Шахтером»

02 апреля 2025, 22:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:09
329
0
РОТАНЬ: «Надо пройти через трудности. Далее соперник в борьбе за еврокубки»
shakhtar.com. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтером» (0:1):

– Очень эмоциональный, боевой и действительно кубковый матч. Пожалуй, было бы более справедливо, если бы игра завершилась серией пенальти. Считаю, сегодня мы были лучше «Шахтера» на протяжении всего матча. Единственное, в чем уступили, – это концентрация, особенно при стандартных положениях. Допустили очень досадную, очень детскую ошибку. Перед каждой игрой каждый исполнитель имеет четкую задачу во время стандартов, и, честно скажу, я очень зол, что нам не хватило этой концентрации, чтобы победить.

– Хватит ли команде времени на восстановление после 120-минутного матча перед предпоследней домашней игрой сезона с Кривбассом?

– Мы профессионалы, нам нужно ими быть. Должны подниматься снова, восстанавливаться, держать удар и двигаться дальше. Проходить через физические и нравственные трудности. Но, если сравнить нашу ситуацию с той, что у военных на фронте, им в сто раз труднее. Нет другого выбора, поэтому нужно думать о восстановлении в течение следующих трех дней, а на четвертый выходить полностью заряженными и сконцентрированными на игру. Впереди соперник (Кривбасс), с которым боремся за еврокубки.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Руслан Ротань пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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