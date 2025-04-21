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  4. Перес готовит мегатрансфер для Реала. Это чемпион мира за €156 млн
Испания
21 апреля 2025, 02:48 |
47
0

Перес готовит мегатрансфер для Реала. Это чемпион мира за €156 млн

Энцо Фернандес заинтересовал мадридский клуб

21 апреля 2025, 02:48 |
47
0
Перес готовит мегатрансфер для Реала. Это чемпион мира за €156 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации портала Transferfeed, президент «бланкос» Флорентино Перес определил приоритетным подписание аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. Состоялись первые переговоры между Энцо и представителями «Реала» по трансферу. Лондонцы запросили за Фернандеса, который является действующим чемпионом мира, большую сумму – 156 миллионов евро.

Фернандес готов начать новый путь в своей карьере и перейти в «Реал». Ранее сообщалось, что «Реал» готовит обмен Вальварде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду.

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Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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