Перес готовит мегатрансфер для Реала. Это чемпион мира за €156 млн
Энцо Фернандес заинтересовал мадридский клуб
Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.
По информации портала Transferfeed, президент «бланкос» Флорентино Перес определил приоритетным подписание аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. Состоялись первые переговоры между Энцо и представителями «Реала» по трансферу. Лондонцы запросили за Фернандеса, который является действующим чемпионом мира, большую сумму – 156 миллионов евро.
Фернандес готов начать новый путь в своей карьере и перейти в «Реал». Ранее сообщалось, что «Реал» готовит обмен Вальварде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду.
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