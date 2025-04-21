Перес готовит мегатрансфер для Реала. Это чемпион мира за €156 млн

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации портала Transferfeed, президент «бланкос» Флорентино Перес определил приоритетным подписание аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. Состоялись первые переговоры между Энцо и представителями «Реала» по трансферу. Лондонцы запросили за Фернандеса, который является действующим чемпионом мира, большую сумму – 156 миллионов евро.

Фернандес готов начать новый путь в своей карьере и перейти в «Реал». Ранее сообщалось, что «Реал» готовит обмен Вальварде на суперзвезду, которую посоветовал Роналду.