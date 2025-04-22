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  4. Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Испания
22 апреля 2025, 04:45 |
54
0

Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ

Ламин Ямаль заинтересовал клубы из Саудовской Аравии

22 апреля 2025, 04:45 |
54
0
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

17-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заинтересовал ряд европейских клубов.

По информации Elnacional, к испанцу проявляет интерес ряд европейских грандов – «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Но наиболее существенное предложение каталонцам сделал один из клубов саудовской лиги – 300 миллионов евро.

Каталонцы и сам Ямаль понимают, что такие деньги могут улучшить финансовое положение клуба, но ни «Барса», ни сам испанец не хотят разрывать отношения.

Ранее легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля

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Ламин Ямаль Барселона трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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