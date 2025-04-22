Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Ламин Ямаль заинтересовал клубы из Саудовской Аравии
17-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заинтересовал ряд европейских клубов.
По информации Elnacional, к испанцу проявляет интерес ряд европейских грандов – «ПСЖ», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Но наиболее существенное предложение каталонцам сделал один из клубов саудовской лиги – 300 миллионов евро.
Каталонцы и сам Ямаль понимают, что такие деньги могут улучшить финансовое положение клуба, но ни «Барса», ни сам испанец не хотят разрывать отношения.
Ранее легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский коуч рассматривает сразу 3 варианта
Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»