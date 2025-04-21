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  4. Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока
Испания
21 апреля 2025, 03:07 |
208
0

Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока

Эктор Форт покинет каталонский клуб

21 апреля 2025, 03:07 |
208
0
Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Форт

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик определился с игроком, который летом покинет клуб.

По информации Elnacional, немецкий тренер не видит будущего в клубе для 18-летнего воспитанника Ла Масии Эктора Форта. Правый защитник Форт будет продан летом 2025 года.

В этом сезоне на счету Форта только 14 матчей за взрослую команду «Барселоны». Результативными действиями он не отмечался.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Флик не видит больше в команде трех футболистов.

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Эктор Форт Барселона чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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