Флик решил выгнать из Барселоны талантливого игрока

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик определился с игроком, который летом покинет клуб.

По информации Elnacional, немецкий тренер не видит будущего в клубе для 18-летнего воспитанника Ла Масии Эктора Форта. Правый защитник Форт будет продан летом 2025 года.

В этом сезоне на счету Форта только 14 матчей за взрослую команду «Барселоны». Результативными действиями он не отмечался.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года. Флик не видит больше в команде трех футболистов.