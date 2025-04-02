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Кубок Украины
02 апреля 2025, 22:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:49
383
0

Защитник Буковины: «В полуфинале Кубка хотим встретиться с Полесьем»

Команда из Черновцов достигла полуфинала Кубка Украины впервые в истории

02 апреля 2025, 22:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:49
383
0
Защитник Буковины: «В полуфинале Кубка хотим встретиться с Полесьем»
ФК Буковина. Андрей Бусько

Один из лидеров «Буковины» Андрей Бусько эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какую команду хотел бы при жеребьевке в соперники для черновицкого клуба в полуфинале Кубка Украины:

«С одной стороны, конечно, не терпится сыграть с одним из грандов украинского футбола, но у нас будет больше шансов пробиться дальше с «Полесьем».

Жаль только, что хотя мы, как команда низшего ранга, будем выступать в роли хозяев, однако поскольку стадион в Черновцах не отвечает требованиям УПЛ, то, в лучшем случае, сыграем на нейтральном поле. Но в любом случае, обогатимся ценным опытом.

Что касается четвертьфинального поединка с «Викторией», то на первом плане был результат, а не зрелищность. Где-то нам повезло, все же дважды забивали после подачи углового. Но главное, что продолжаем писать историю: Буковина впервые пробилась в полуфинал Кубка Украины».

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 3 апреля, базовый день проведения полуфинальных поединков – 23 апреля.

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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Буковина Черновцы Андрей Бусько инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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