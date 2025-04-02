Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как устроил гонки с Андреем Шевченко по Киеву.

«Мы тогда прилетели из Барселоны, проиграли 2:0. Прилетели в Борисполь, у Шевченко было авто Porsche Panamera, у меня – Ferrari. Мы ночью тогда прилетели, где-то в 4 часа и разъехались все домой.

Я тогда ехал где-то 295 километров в час, было утро, никого не было. Смотрю направо, а там серебристой Porsche Panamera... у меня на спидометре 294-296 км/ч, а кто-то справа просто меня обгоняет. И я вижу номера – 0707. Это был Шевченко. У него было где-то 315-316 км/ч», – сказал Милевский.

Ранее Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского «Динамо».