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  4. Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 23:37 |
399
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Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву

Артем поделился историей из прошлого

02 апреля 2025, 23:37 |
399
1
Милевский рассказал, как устроил с Шевченко гонки по Киеву
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как устроил гонки с Андреем Шевченко по Киеву.

«Мы тогда прилетели из Барселоны, проиграли 2:0. Прилетели в Борисполь, у Шевченко было авто Porsche Panamera, у меня – Ferrari. Мы ночью тогда прилетели, где-то в 4 часа и разъехались все домой.

Я тогда ехал где-то 295 километров в час, было утро, никого не было. Смотрю направо, а там серебристой Porsche Panamera... у меня на спидометре 294-296 км/ч, а кто-то справа просто меня обгоняет. И я вижу номера – 0707. Это был Шевченко. У него было где-то 315-316 км/ч», – сказал Милевский.

Ранее Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского «Динамо».

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Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник
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