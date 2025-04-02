Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы были лучше». Ротань объяснил, почему Александрия проиграла Шахтеру
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 20:41 |
497
1

«Мы были лучше». Ротань объяснил, почему Александрия проиграла Шахтеру

«Горняки» победили 1:0 благодаря голу в дополнительном времени

02 апреля 2025, 20:41 |
497
1
«Мы были лучше». Ротань объяснил, почему Александрия проиграла Шахтеру
УПЛ. Руслан Ротань

В среду, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии. Победили «горняки» 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер «Александрии» Руслан Ротань оценил этот поединок.

«Очень эмоциональный поединок. Боевой, кубковый матч. Более справедливо было бы, если бы все закончилось в серии пенальти. Я думаю, мы сегодня были лучше «Шахтера». Единственное, чего нам не хватило – это концентрации, особенно при стандартных положениях. Допустили очень детскую ошибку.

Я очень злой, потому что именно концентрации нам не хватило, чтобы победить», – сказал Ротань.

По теме:
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Гол Зубкова в овертайме принес Трабзонспору путевку в полуфинал Кубка
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия видео голов и обзор Александрия - Шахтер Руслан Ротань
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Бокс | 02 апреля 2025, 08:55 0
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»

Украинский боксер готов на все, чтобы остановить войну

МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
Футбол | 02 апреля 2025, 03:32 0
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»

Жозе высказался о Самюэле Это'о

Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн
Футбол | 02.04.2025, 19:32
Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн
Винисиус может заменить лучшего бомбардира 2025. За него дают 250 млн
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Футбол | 02.04.2025, 01:11
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
Футбол | 02.04.2025, 13:44
«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Та встигли купити олександрію в кінці, пообіцяли бабки, тому вони і припустилися "дитячої" помилки. Недарма ахметка-сука в форбс - провідний наш ворюга.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 29
Футбол
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
01.04.2025, 12:14 7
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
01.04.2025, 00:11 3
Бокс
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем