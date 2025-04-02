«Мы были лучше». Ротань объяснил, почему Александрия проиграла Шахтеру

В среду, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии. Победили «горняки» 1:0.

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После завершения встречи главный тренер «Александрии» Руслан Ротань оценил этот поединок.

«Очень эмоциональный поединок. Боевой, кубковый матч. Более справедливо было бы, если бы все закончилось в серии пенальти. Я думаю, мы сегодня были лучше «Шахтера». Единственное, чего нам не хватило – это концентрации, особенно при стандартных положениях. Допустили очень детскую ошибку.

Я очень злой, потому что именно концентрации нам не хватило, чтобы победить», – сказал Ротань.