Жоан ЛАПОРТА: «Как президент Барселоны я такого не позволю»
Лапорта высказался о жалобах от Ла Лиги
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал руководство Ла Лиги из-за их заявления о финансовой ситуации в каталонском клубе.
«Ла Лига хочет атаковать наши интересы. Они одобрили трансферы Пау Виктора и Дани Ольмо, а потом почему-то передумали. Вопрос, почему они так сделали?
Мы играем ключевой матч против «Атлетико» сегодня вечером, и они объявляют об этом. Они просто не в состоянии победить нас на поле и поэтому делают это вне его пределов. Мой ответ Ла Лиге и Хавьеру Тебасу будет очень сильным. Я, как президент, просто не могу позволить такого», – сказал Лапорта.
Сегодня Ла Лига заявила, что не одобряет финансовую операцию «Барсы» по продаже VIP мест на Камп Ноу. Это позволило клубу зарегистрировать Ольмо и Виктора.
Ранее сообщалось, что у Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида.
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