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Испания
02 апреля 2025, 21:24 |
1475
1

Жоан ЛАПОРТА: «Как президент Барселоны я такого не позволю»

Лапорта высказался о жалобах от Ла Лиги

02 апреля 2025, 21:24 |
1475
1
Жоан ЛАПОРТА: «Как президент Барселоны я такого не позволю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал руководство Ла Лиги из-за их заявления о финансовой ситуации в каталонском клубе.

«Ла Лига хочет атаковать наши интересы. Они одобрили трансферы Пау Виктора и Дани Ольмо, а потом почему-то передумали. Вопрос, почему они так сделали?

Мы играем ключевой матч против «Атлетико» сегодня вечером, и они объявляют об этом. Они просто не в состоянии победить нас на поле и поэтому делают это вне его пределов. Мой ответ Ла Лиге и Хавьеру Тебасу будет очень сильным. Я, как президент, просто не могу позволить такого», – сказал Лапорта.

Сегодня Ла Лига заявила, что не одобряет финансовую операцию «Барсы» по продаже VIP мест на Камп Ноу. Это позволило клубу зарегистрировать Ольмо и Виктора.

Ранее сообщалось, что у Лапорты есть план по суперзвезде из Мадрида.

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Жоан Лапорта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу финансы Дани Ольмо Витор Роке
Дмитрий Олейник Источник: Barcelona Noticias
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Комментарии 1
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Ron Noiill
І як на зло ніхто не помер з прибиральників, а то б міг перенести матч як завжди.
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