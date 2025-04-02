Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сезон провален. Красные Дьяволы – в нижней части таблицы АПЛ
Англия
02 апреля 2025, 18:37 |
473
0

Сезон провален. Красные Дьяволы – в нижней части таблицы АПЛ

Манчестер Юнайтед проиграл 13 из 30 матчей в АПЛ в этом сезоне

02 апреля 2025, 18:37 |
473
0
Сезон провален. Красные Дьяволы – в нижней части таблицы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости потерпели поражение со счетом 0:1.

Это поражение стало тринадцатым для «Манчестер Юнайтед» в 30 матчах АПЛ в этом сезоне. Также на счету команды 10 побед и 7 ничьих.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место. У команды Рубена Аморима 37 очков и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (37:41).

Единственной возможностью немного исправить неудачный сезон остается Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал турнира. 10 и 17 апреля команда Аморима сыграет с французским «Лионом».

По теме:
Тренер АПЛ: «Не хочу быть наставником худшей команды в истории»
«Вялая команда». Реакция болельщиков на очередное фиаско Манчестер Юнайтед
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал контракт с травмированным защитником
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Футбол | 02 апреля 2025, 19:12 0
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании

Поединок состоится 2 апреля в 22:30 по Киеву

Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02 апреля 2025, 08:27 13
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»

Феликс Савон высказался об украинском боксере

Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Футбол | 02.04.2025, 07:51
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Футбол | 02.04.2025, 09:42
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 02.04.2025, 16:00
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
31.03.2025, 21:59 5
Футбол
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
31.03.2025, 20:02
Футбол
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55
Бокс
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
01.04.2025, 13:01 2
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
01.04.2025, 08:22 2
Бокс
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
02.04.2025, 07:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем