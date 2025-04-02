Сезон провален. Красные Дьяволы – в нижней части таблицы АПЛ

Во вторник, 1 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости потерпели поражение со счетом 0:1.

Это поражение стало тринадцатым для «Манчестер Юнайтед» в 30 матчах АПЛ в этом сезоне. Также на счету команды 10 побед и 7 ничьих.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место. У команды Рубена Аморима 37 очков и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей (37:41).

Единственной возможностью немного исправить неудачный сезон остается Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал турнира. 10 и 17 апреля команда Аморима сыграет с французским «Лионом».