Невероятный Дембеле. Его статистика за ПСЖ в сезоне впечатляет

Правый вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле набрал отличную форму. В текущем сезоне футболист уже забил за клуб 32 мяча.

Усман Дембеле сейчас является лидером атаки «ПСЖ». В текущем сезоне игрок провел за клуб 39 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 7 результативных передач.

В чемпионате Франции 27-летний футболист сыграл 25 поединков (21 гол и 5 ассистов). В Лиге чемпионов Дембеле выходил на поле 10 раз (7 голов, 1 результативная передача). В трех поединках Кубка Франции Дембеле трижды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнеру. Забивал Дембеле и в матче за Суперкубок Франции.

Контракт Усмана Дембеле с «ПСЖ» действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 75 миллионов евро.