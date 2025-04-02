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  4. Невероятный Дембеле. Его статистика за ПСЖ в сезоне впечатляет
Франция
02 апреля 2025, 17:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:17
449
0

Невероятный Дембеле. Его статистика за ПСЖ в сезоне впечатляет

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле проводит потрясающий сезон

02 апреля 2025, 17:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:17
449
0
Невероятный Дембеле. Его статистика за ПСЖ в сезоне впечатляет
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Правый вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле набрал отличную форму. В текущем сезоне футболист уже забил за клуб 32 мяча.

Усман Дембеле сейчас является лидером атаки «ПСЖ». В текущем сезоне игрок провел за клуб 39 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 7 результативных передач.

В чемпионате Франции 27-летний футболист сыграл 25 поединков (21 гол и 5 ассистов). В Лиге чемпионов Дембеле выходил на поле 10 раз (7 голов, 1 результативная передача). В трех поединках Кубка Франции Дембеле трижды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнеру. Забивал Дембеле и в матче за Суперкубок Франции.

Контракт Усмана Дембеле с «ПСЖ» действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

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Усман Дембеле ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Суперкубок Франции по футболу Кубок Франции по футболу Лига чемпионов статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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