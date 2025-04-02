«Вялая команда». Реакция болельщиков на очередное фиаско Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» потерпел 13-е поражение в матчах АПЛ в текущем сезоне
В матче 30-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Единственный мяч на 5-й минуте матча забил Антони Эланга. «Манчестер Юнайтед» старался избежать поражения и нанес по воротам соперника 28 ударов, но забить не смог.
В чемпионате АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл уже 13 матчей. Команда Рубена Аморима находится на 13 месте турнирной таблицы.
KayBronks: Лол... если бы Форест не играл 120 минут и не пробивал пенальти в выходные, пока наши игроки не играли и отдыхали... вы бы не говорили об улучшении. Форест не имел права нас обыгрывать, но поверьте этой вялой команде под названием Юнайтед, которая всегда облажается, даже когда она золотая.
Benny’s Football Tips: Когда люди будут задавать вопросы Амориму?
Coach DJ: Сегодня на поле два великих клуба. Это отличный профессиональный футбол, и, несмотря на то, что мы не выиграли, семья ManU остается сильной!
Hendrik Siregar: Ваша команда не особенная, в каждой игре есть шанс проиграть. Аморим был слишком упрям с формированием состава!
Johnny: Неважно, сколько шансов мы создаем, когда не можем попасть в дверь сарая даже изнутри сарая.
IRUNNIA: Я думаю, можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Юнайтед» больше не является великим клубом.
Maxonex System: «Манчестер Юнайтед» действительно играл, просто игра пошла не в его пользу.
United are narrowly beaten in Nottingham.#MUFC || #NFOMUN— Manchester United (@ManUtd) April 1, 2025
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