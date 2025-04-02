«Вялая команда». Реакция болельщиков на очередное фиаско Манчестер Юнайтед

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 5-й минуте матча забил Антони Эланга. «Манчестер Юнайтед» старался избежать поражения и нанес по воротам соперника 28 ударов, но забить не смог.

В чемпионате АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл уже 13 матчей. Команда Рубена Аморима находится на 13 месте турнирной таблицы.

KayBronks: Лол... если бы Форест не играл 120 минут и не пробивал пенальти в выходные, пока наши игроки не играли и отдыхали... вы бы не говорили об улучшении. Форест не имел права нас обыгрывать, но поверьте этой вялой команде под названием Юнайтед, которая всегда облажается, даже когда она золотая.

Benny’s Football Tips: Когда люди будут задавать вопросы Амориму?

Coach DJ: Сегодня на поле два великих клуба. Это отличный профессиональный футбол, и, несмотря на то, что мы не выиграли, семья ManU остается сильной!

Hendrik Siregar: Ваша команда не особенная, в каждой игре есть шанс проиграть. Аморим был слишком упрям ​​с формированием состава!

Johnny: Неважно, сколько шансов мы создаем, когда не можем попасть в дверь сарая даже изнутри сарая.

IRUNNIA: Я думаю, можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Юнайтед» больше не является великим клубом.

Maxonex System: «Манчестер Юнайтед» действительно играл, просто игра пошла не в его пользу.