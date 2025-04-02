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Испания
02 апреля 2025, 13:51 |
900
1

Реал определился с ценой, за которую отпустит Винисиуса в другой клуб

Руководство мадридского клуба недовольно поведением бразильца

02 апреля 2025, 13:51 |
900
1
Реал определился с ценой, за которую отпустит Винисиуса в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что отношения между руководством испанского клуба и футболистом испортились в последнее время из-за неудачных переговоров по контракту. «Реал» считает финансовые запросы бразильца слишком высокими и не готов платить ему больше, чем остальным игрокам.

«Отсутствие у Винисиуса Жуниора преданности делу и сосредоточенности на том, что действительно важно, а именно на футболе, начинает сказываться на его поведении. Таким образом, «Реал» достиг точки, когда он готов продать одно из своих самых громких имен следующим летом, если это может обеспечить будущее испанского гранда», – сообщает источник.

Руководство мадридского клуба будет вести переговоры с заинтересованными клубами, если поступит минимальное предложение о трансфере в размере 300 млн евро.

В текущем сезоне Винисиус провел 41 матч во всех турнирах, где забил 18 голов и отдал 13 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 млн евро.

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Навряд чи Реал отримає 300 мільйонів, навіть з Саудівської Аравії. Але можуть погодитись на меншу, щоб згодом не втратити Вінісіуса вільним агентом
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