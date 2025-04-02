«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
В матче 1/2 финала Кубка Испании голкипер «Реала» Андрей Лунин пропустил четыре мяча
В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» Мадрид на своем поле принимал «Реал Сосьедад». Игра закончилась со счетом 4:4.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч (основное время и два экстратайма), сделал 2 сейва и пропустил 4 гола. Два из них влетели в ворота «Реала» после рикошетов. Статистический портал SofaScore поставил Лунину оценку в 6.2 из 10 возможных баллов. Болельщики в пропущенных мячах больше винят защиту, чем голкипера.
𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀: Группа поклонников, критикующих Лунина, почему именно? За вчерашние голы он частично виноват в четвертом. В остальном – Давид Алаба.
Roi lukas: Пожалуйста, Алабу следует продать.
Mrinmoy Roy: Я не буду полностью винить Лунина, так как вчера защита была бездарной.
Zulfy: Я понял, что это было правильным решением не выпускать Лунина в финал Лиги чемпионов.
Only_Madrid: Лунин мало играет, не могу его винить за сегодняшний день. Он должен играть больше, но, к сожалению, у Карло другие планы.
guada: В обороне бардак, Лунин тоже не бог.
Adolfo salazar: Худшая игра Лунина, несмотря на защитников.
AElizarraras 15: Кстати, там был потрясающий сейв Лунина.
Vladyslav: У Реала нет защиты, к Лунину минимум вопросов.
Даня: Алаба решил слить Лунина.
🏁 @RealMadrid 4-4 @RealSociedad (Global 5-4)— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2025
⚽ 16' Barrenetxea
⚽ 30' @Endrick
⚽ 72' Alaba (p.p.)
⚽ 80' Oyarzabal
⚽ 82' @BellinghamJude
⚽ 86' @ATchouameni
⚽ 90'+3' Oyarzabal
⚽ 115' @ToniRuediger
👉 @Emirates pic.twitter.com/LnpxWLl9t8
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