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  4. «В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
Испания
02 апреля 2025, 13:44 |
1776
4

«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании

В матче 1/2 финала Кубка Испании голкипер «Реала» Андрей Лунин пропустил четыре мяча

02 апреля 2025, 13:44 |
1776
4
«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» Мадрид на своем поле принимал «Реал Сосьедад». Игра закончилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч (основное время и два экстратайма), сделал 2 сейва и пропустил 4 гола. Два из них влетели в ворота «Реала» после рикошетов. Статистический портал SofaScore поставил Лунину оценку в 6.2 из 10 возможных баллов. Болельщики в пропущенных мячах больше винят защиту, чем голкипера.

𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀: Группа поклонников, критикующих Лунина, почему именно? За вчерашние голы он частично виноват в четвертом. В остальном – Давид Алаба.

Roi lukas: Пожалуйста, Алабу следует продать.

Mrinmoy Roy: Я не буду полностью винить Лунина, так как вчера защита была бездарной.

Zulfy: Я понял, что это было правильным решением не выпускать Лунина в финал Лиги чемпионов.

Only_Madrid: Лунин мало играет, не могу его винить за сегодняшний день. Он должен играть больше, но, к сожалению, у Карло другие планы.

guada: В обороне бардак, Лунин тоже не бог.

Adolfo salazar: Худшая игра Лунина, несмотря на защитников.

AElizarraras 15: Кстати, там был потрясающий сейв Лунина.

Vladyslav: У Реала нет защиты, к Лунину минимум вопросов.

Даня: Алаба решил слить Лунина.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Давид Алаба Лукас Васкес Антонио Рюдигер Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 4
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Chermet84
В целом согласен. Вина конкретно Лунина - в четвертом голе. Частично в первом. И то, в первом вина минимальная.
Остальное - цирк от защиты и полузащиты.
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+3
Обсервер Влад
Подивився огляд, Лунь не зробив жодного сейву, зате пропустив 4 м'ячі, 2 з яких поміж ніг. Можна сказати, що усе що летіло в ворота, Лунь примудрився пропустити - це ще треба вміти!
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-5
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