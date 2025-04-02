«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Реал» Мадрид на своем поле принимал «Реал Сосьедад». Игра закончилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч (основное время и два экстратайма), сделал 2 сейва и пропустил 4 гола. Два из них влетели в ворота «Реала» после рикошетов. Статистический портал SofaScore поставил Лунину оценку в 6.2 из 10 возможных баллов. Болельщики в пропущенных мячах больше винят защиту, чем голкипера.

𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀: Группа поклонников, критикующих Лунина, почему именно? За вчерашние голы он частично виноват в четвертом. В остальном – Давид Алаба.

Roi lukas: Пожалуйста, Алабу следует продать.

Mrinmoy Roy: Я не буду полностью винить Лунина, так как вчера защита была бездарной.

Zulfy: Я понял, что это было правильным решением не выпускать Лунина в финал Лиги чемпионов.

Only_Madrid: Лунин мало играет, не могу его винить за сегодняшний день. Он должен играть больше, но, к сожалению, у Карло другие планы.

guada: В обороне бардак, Лунин тоже не бог.

Adolfo salazar: Худшая игра Лунина, несмотря на защитников.

AElizarraras 15: Кстати, там был потрясающий сейв Лунина.

Vladyslav: У Реала нет защиты, к Лунину минимум вопросов.

Даня: Алаба решил слить Лунина.