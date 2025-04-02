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Испания
02 апреля 2025, 12:47 |
184
0

Настоящие короли. Реал пересек отметку 10 тысяч голов в своей истории

Мадридский клуб продолжает устанавливать рекорды

02 апреля 2025, 12:47 |
184
0
Настоящие короли. Реал пересек отметку 10 тысяч голов в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 апреля, прошел второй полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» Мадрид встретился с «Реалом» Сосьедад на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Первая игра между командами завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0.

Команды устроили нереальный триллер, забив в основное время семь мячей. Коллективам не удалось решить вопрос за 90 минут, поскольку «Реал» Сосьедад одолел соперника (4:3), поэтому поединок перешел в овертаймы. В компенсированное время защитник хозяев Антонио Рюдигер сравнял счет на табло и вывел мадридский клуб в финал Кубка Испании – 4:4.

На 86-й минуте встречи Орелян Тчуамени не просто установил паритет в матче, француз также оформил юбилейный гол для «сливочных». Мадридский клуб забил 10 000-й мяч в своей истории.

В общей сложности мадридский «Реал» оформил 6545 голов в чемпионате Испании, 1417 голов в национальном Кубке, 1103 гола в КЕЧ/ЛЧ. Остальные мячи клуб забил в других турнирах.

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал Мадрид - Реал Сосьедад Орельен Тчуамени
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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