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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 22:55 |
1599
0

Известно, сколько Динамо заплатило денег Шовковскому за 2024 год

Тренер киевлян подал декларацию

02 апреля 2025, 22:55 |
1599
0
Известно, сколько Динамо заплатило денег Шовковскому за 2024 год
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский подал декларацию за 2024 год.

В отчете отмечается, что тренер получил 2 160 854 грн от футбольного клуба «Динамо» [это сумма до вычета налогов].

Шовковский отметил, что на его банковском счете есть 1,5 млн грн, 229 тысяч долларов, 130 тысяч евро. А в наличном эквиваленте Александр хранит 603 тысячи долларов и 15 тысяч венгерских форинтов.

У Шовковского есть земельный участок в селе Поляница, вблизи Буковеля. У тренера в собственности есть квартира (242,6 кв.м) и дом в Киеве (643 кв.м).

Из транспорта у тренера «Динамо» есть два мотоцикла – BMW и Harley Davidson и два авто – Land Rover и Subaru.

Ранее была обнародована декларация Григория Суркиса.

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Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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