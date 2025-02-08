Суркис в конце 2024 получил 3,52 млн грн от УЕФА. Известно, за что платили

Украинский бизнесмен и футбольный функционер Григорий Суркис обнародовал декларацию за 2024 год.

В отчете отмечается, что Суркис получил 3,52 млн грн от УЕФА в конце 2024 года, в назначении платежа указано, что это была выплата после увольнения.

УЕФА ежегодно оказывает финансовую поддержку своему бывшему вице-президенту Григорию Суркису. В частности, в 2023 году – 6,35 млн грн, в 2021 году – 2,49 млн грн, 2020 году – 2,77 млн грн, 2019 – 5,91 млн грн.

С 2013 по 2019 Григорий Суркис занимал должность вице-президента УЕФА, а с 2019 года он считается почетным членом этой организации.

Также Григорий Суркис в декларации отметил, что занял у своего брата Игоря (президента Динамо) 112,5 миллиона гривен.

Ранее Григорий Суркис написал стихотворение.