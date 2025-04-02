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  4. Гвардиола одержим этим игроком. Считает его лучшим на планете
Англия
02 апреля 2025, 14:13 |
1371
1

Гвардиола одержим этим игроком. Считает его лучшим на планете

Однако Педри вряд ли покинет «Барселону»

02 апреля 2025, 14:13 |
1371
1
Гвардиола одержим этим игроком. Считает его лучшим на планете
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Педри, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола одержим 22-летним футболистом и считает его не только лучшим хавбеком в Испании, но и во всем мире.

При этом отмечается, что в «Барселоне» спокойно относятся к интересу «Манчестер Сити», ведь понимают, что клуб вряд ли активирует клаусулу Педри - 1 миллиард евро, а за меньшую сумму каталонцы его не отпустят. Сам игрок счастлив в клубе и также не планирует его покидать.

В сезоне 2024/25 Педри провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

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Барселона трансферы Пеп Гвардиола Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Педри
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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OKs100
Для владельцев МС 1 миллиард не сумма. Могли бы летом потратить 5-6 миллиардов на трансферы игроков.
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