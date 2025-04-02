Гвардиола одержим этим игроком. Считает его лучшим на планете

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Педри, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола одержим 22-летним футболистом и считает его не только лучшим хавбеком в Испании, но и во всем мире.

При этом отмечается, что в «Барселоне» спокойно относятся к интересу «Манчестер Сити», ведь понимают, что клуб вряд ли активирует клаусулу Педри - 1 миллиард евро, а за меньшую сумму каталонцы его не отпустят. Сам игрок счастлив в клубе и также не планирует его покидать.

В сезоне 2024/25 Педри провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.