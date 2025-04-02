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  4. ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4
Кубок Испании
02 апреля 2025, 12:25 |
1026
0

ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4

Мадридский «Реал» пробился в решающий раунд благодаря победе в первом матче

02 апреля 2025, 12:25 |
1026
0
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

1 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (4:4), но пробился в решающий раунд благодаря победе в первом поединке (1:0).

После окончания этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти поделился мнением о результате поединка. Специалист считает, что это был великолепный матч, хотя его подопечные и допустили много ошибок.

Смотрите пресс-конференцию наставника мадридского клуба с переводом от Sport.ua

ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Карло Анчелотти пресс-конференция видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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