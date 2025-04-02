1 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (4:4), но пробился в решающий раунд благодаря победе в первом поединке (1:0).

После окончания этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти поделился мнением о результате поединка. Специалист считает, что это был великолепный матч, хотя его подопечные и допустили много ошибок.

Смотрите пресс-конференцию наставника мадридского клуба с переводом от Sport.ua



ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4