ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4
Мадридский «Реал» пробился в решающий раунд благодаря победе в первом матче
1 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (4:4), но пробился в решающий раунд благодаря победе в первом поединке (1:0).
После окончания этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти поделился мнением о результате поединка. Специалист считает, что это был великолепный матч, хотя его подопечные и допустили много ошибок.
Смотрите пресс-конференцию наставника мадридского клуба с переводом от Sport.ua
ВИДЕО. Реакция Анчелотти на выход в финал Кубка Испании после ничьей 4:4
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