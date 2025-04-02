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  4. «Осталось мало времени». Аморим считает, что его могут уволить из МЮ
Англия
02 апреля 2025, 12:01 |
449
0

«Осталось мало времени». Аморим считает, что его могут уволить из МЮ

«Красные дьяволы» потерпели поражение в матче чемпионата с «Ноттингемом»

02 апреля 2025, 12:01 |
449
0
«Осталось мало времени». Аморим считает, что его могут уволить из МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

1 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.

После этого поражения главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим заговорил о возможном увольнении и сказал, что у него осталось мало времени:

«Иногда давление здесь слишком велико. Мы начинаем игру, пропуская гол, и ставим «Ноттингем» в то положение, в котором они хотят быть, — защищаясь большим количеством людей, – а затем у них есть очень быстрые игроки, которые могут совершать переходы в атаку.

В «Манчестер Юнайтед» у вас нет времени. У меня не будет его. Мы должны быстро все исправить. Мы достаточно хорошо контролировали игру, особенно во втором тайме. Часто шли вперед, но в последней трети поля слишком часто ошибались», – сказал Аморим.

«Красные дьяволы» набрали 37 баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Ноттингем» разместился на третьей позиции, в активе клуба 57 очков.

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Николай Титюк Источник: ESPN
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