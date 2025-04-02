«В финале будет очень трудно». Реакция фанов Реала на безумие в Кубке
В матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» забили на двоих 8 мячей
В матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» Мадрид на своем поле принимал «Реал Сосьедад». Основное время матча закончилось со счетом 4:3 в пользу команды гостей.
Поскольку в первом матче победил мадридский клуб, игра перешла в екстратаймы. На 115-й минуте Антонио Рюдигер сделал счет 4:4 и вывел «Реал» в финал Кубка Испании. Поединок вызвал у болельщиков бурю эмоций. Больше всего досталась Лукасу Васкесу, Давиду Алабе (автогол) и конечно Карло Анчелотти.
Man on the moon..: Если мы будем так играть в финале, я не буду смотреть игру. Потому что это будет еще одно большое унижение.
OLAKOLU ABIODUN: Реал Мадрид должен улучшить игру в обороне, потому что игроки в атаке не помогают обороне, что нехорошо. Лучший способ атаковать – защищаться.
alex18811: Я не могу поверить, что такая команда, как «Реал Сосьедад», забивает вам 4 гола на вашем стадионе. Реал Мадрид не имеет защиты, не имеет хорошего удержания мяча. Что будет в Лиге чемпионов против лучших команд? Если они встретятся с Барселоной, то снова получат разгром?
A: Нас ждет финал, в котором будет очень трудно и невозможно победить, не из-за силы соперника, а потому что ваш тренер – Карло Анчелотти.
BaHeZ: «Барселона» разгромит нас в финале с этой дерьмовой защитой.
Juliana Peña: Боже мой, каждая игра одинакова, но чем больше ты заставляешь меня страдать, тем больше я люблю тебя, мой Мадрид.
The CEO: Мы короли камбэка.
Nisveth: Ну, тут нечем гордиться.
vikingoct: Позорный матч. Лукас Васкес и Алаба больше не могут играть. Анчелотти на выход.
🏁 @RealMadrid 4-4 @RealSociedad (Global 5-4)— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2025
⚽ 16' Barrenetxea
⚽ 30' @Endrick
⚽ 72' Alaba (p.p.)
⚽ 80' Oyarzabal
⚽ 82' @BellinghamJude
⚽ 86' @ATchouameni
⚽ 90'+3' Oyarzabal
⚽ 115' @ToniRuediger
👉 @Emirates pic.twitter.com/LnpxWLl9t8
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