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Испания
02 апреля 2025, 12:02 | Обновлено 02 апреля 2025, 12:07
858
6

«В финале будет очень трудно». Реакция фанов Реала на безумие в Кубке

В матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» и «Реал Сосьедад» забили на двоих 8 мячей

02 апреля 2025, 12:02 | Обновлено 02 апреля 2025, 12:07
858
6
«В финале будет очень трудно». Реакция фанов Реала на безумие в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» Мадрид на своем поле принимал «Реал Сосьедад». Основное время матча закончилось со счетом 4:3 в пользу команды гостей.

Поскольку в первом матче победил мадридский клуб, игра перешла в екстратаймы. На 115-й минуте Антонио Рюдигер сделал счет 4:4 и вывел «Реал» в финал Кубка Испании. Поединок вызвал у болельщиков бурю эмоций. Больше всего досталась Лукасу Васкесу, Давиду Алабе (автогол) и конечно Карло Анчелотти.

Man on the moon..: Если мы будем так играть в финале, я не буду смотреть игру. Потому что это будет еще одно большое унижение.

OLAKOLU ABIODUN: Реал Мадрид должен улучшить игру в обороне, потому что игроки в атаке не помогают обороне, что нехорошо. Лучший способ атаковать – защищаться.

alex18811: Я не могу поверить, что такая команда, как «Реал Сосьедад», забивает вам 4 гола на вашем стадионе. Реал Мадрид не имеет защиты, не имеет хорошего удержания мяча. Что будет в Лиге чемпионов против лучших команд? Если они встретятся с Барселоной, то снова получат разгром?

A: Нас ждет финал, в котором будет очень трудно и невозможно победить, не из-за силы соперника, а потому что ваш тренер – Карло Анчелотти.

BaHeZ: «Барселона» разгромит нас в финале с этой дерьмовой защитой.

Juliana Peña: Боже мой, каждая игра одинакова, но чем больше ты заставляешь меня страдать, тем больше я люблю тебя, мой Мадрид.

The CEO: Мы короли камбэка.

Nisveth: Ну, тут нечем гордиться.

vikingoct: Позорный матч. Лукас Васкес и Алаба больше не могут играть. Анчелотти на выход.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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LexХХХ
Як доречно написав BaHeZ. Повніг з ним згоден.
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Saar
Якщо у фіналі буде Лунін- трофею Реалу не бачити!
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