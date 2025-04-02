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Румыния
02 апреля 2025, 11:33 |
190
0

Украинский форвард помог иностранному клубу пробиться в полуфинал Кубка

Даниэль Кивинда вышел в стартовом составе «Фарул Констанца»

02 апреля 2025, 11:33 |
190
0
Украинский форвард помог иностранному клубу пробиться в полуфинал Кубка
ФК Фехервар. Даниэль Кивинда

1 апреля состоялся матч четвертьфинала Кубка Румынии, в котором встретились «Фарул Констанца» и «Униря Альба-Юлия». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд.

В составе победителей с первых минут играл украинский форвард Даниэль Кивинда – он не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 76-й минуте. В текущем сезоне футболист провел два матча во всех турнирах. Он перешел в «Фарул» в марте этого года на правах свободного агента.

Соперником «Фарула» в полуфинале Кубка Румынии станет либо ЧФР «Клуж», либо «Университатя Крайова».

Кубок Румынии, четвертьфинал. 1 апреля

Фарул Констанца – Униря Альба-Юлия – 3:0

Голы: Чобану, 8, Ларье, 70 (пен), Григорян, 88

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Источник: украинский форвард нашел себе новый клуб. Его сватали в АПЛ
Фарул Даниэль Кивинда
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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