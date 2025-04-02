Украинский форвард помог иностранному клубу пробиться в полуфинал Кубка

1 апреля состоялся матч четвертьфинала Кубка Румынии, в котором встретились «Фарул Констанца» и «Униря Альба-Юлия». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0 и пробились в следующий раунд.

В составе победителей с первых минут играл украинский форвард Даниэль Кивинда – он не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 76-й минуте. В текущем сезоне футболист провел два матча во всех турнирах. Он перешел в «Фарул» в марте этого года на правах свободного агента.

Соперником «Фарула» в полуфинале Кубка Румынии станет либо ЧФР «Клуж», либо «Университатя Крайова».

Кубок Румынии, четвертьфинал. 1 апреля

Фарул Констанца – Униря Альба-Юлия – 3:0

Голы: Чобану, 8, Ларье, 70 (пен), Григорян, 88