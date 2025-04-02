Впечатлил экспертов? Стала известна оценка Коваленко за матч против Болоньи
«Эмполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии проиграл со счетом 0:3
В первый день апреля был проведен матч между клубами «Эмполи» и «Болонья» в рамках первой полуфинальной встречи Кубка Италии.
Сошлись команды на стадионе «Карло Кастеллани», находящемся в Эмполе.
Матч завершился тотальным разгромом хозяев со счетом 0:3.
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Все 90 минут поединка отыграл украинский полузащитник Виктор Коваленко, который только в январе 2025 года вернулся в «Эмполи». Эксперты статистического портала SofaScore не наградила представителя Украины высокой оценкой – всего 6.4 балла.
Игроком матча был признан центральный форвард «Болоньи» Тейс Даллинг. Футболист дважды поразил ворота соперников и получил 9 баллов за свое выступление.
Оценка матча «Эмполи» – «Болонья» от SofaScore
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