Впечатлил экспертов? Стала известна оценка Коваленко за матч против Болоньи

В первый день апреля был проведен матч между клубами «Эмполи» и «Болонья» в рамках первой полуфинальной встречи Кубка Италии.

Сошлись команды на стадионе «Карло Кастеллани», находящемся в Эмполе.

Матч завершился тотальным разгромом хозяев со счетом 0:3.

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Все 90 минут поединка отыграл украинский полузащитник Виктор Коваленко, который только в январе 2025 года вернулся в «Эмполи». Эксперты статистического портала SofaScore не наградила представителя Украины высокой оценкой – всего 6.4 балла.

Игроком матча был признан центральный форвард «Болоньи» Тейс Даллинг. Футболист дважды поразил ворота соперников и получил 9 баллов за свое выступление.

Оценка матча «Эмполи» – «Болонья» от SofaScore