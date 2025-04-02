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Италия
02 апреля 2025, 11:36 | Обновлено 02 апреля 2025, 11:41
174
0

Впечатлил экспертов? Стала известна оценка Коваленко за матч против Болоньи

«Эмполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии проиграл со счетом 0:3

02 апреля 2025, 11:36 | Обновлено 02 апреля 2025, 11:41
174
0
Впечатлил экспертов? Стала известна оценка Коваленко за матч против Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день апреля был проведен матч между клубами «Эмполи» и «Болонья» в рамках первой полуфинальной встречи Кубка Италии.

Сошлись команды на стадионе «Карло Кастеллани», находящемся в Эмполе.

Матч завершился тотальным разгромом хозяев со счетом 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Все 90 минут поединка отыграл украинский полузащитник Виктор Коваленко, который только в январе 2025 года вернулся в «Эмполи». Эксперты статистического портала SofaScore не наградила представителя Украины высокой оценкой – всего 6.4 балла.

Игроком матча был признан центральный форвард «Болоньи» Тейс Даллинг. Футболист дважды поразил ворота соперников и получил 9 баллов за свое выступление.

Оценка матча «Эмполи» – «Болонья» от SofaScore

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Болонья Эмполи Кубок Италии по футболу Виктор Коваленко Тейс Даллинга оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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