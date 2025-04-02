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Кубок Италии
02 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:37
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0

Наставник Эмполи назвал причину, по которой Коваленко вышел в старте

Роберто Д'Аверса прокомментировал результат поединка против «Болоньи»

02 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 02 апреля 2025, 10:37
602
0
Наставник Эмполи назвал причину, по которой Коваленко вышел в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

1 апреля состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором встретились «Эмполи» и «Болонья». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса оценил результат своих подопечных, а также рассказал, почему украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе:

«На поле вышли ребята, которые уже играли в других матчах. Сегодня был исторический день для клуба. Мне жаль, что мы способствовали такому результату своими ошибками, теперь давайте подумаем о «Кальяри».

Давайте не забывать об отсутствии некоторых игроков, сегодня вернулись Фаццини и Сольбаккен, поэтому эти игры также служат для подзарядки перед матчами лиги. Мы должны думать прежде всего о чемпионате. Мне также нужен был этот поединок, чтобы подготовить Коваленко к следующим поединкам», – сказал наставник.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Болонья» – «Эмполи» состоится 24 апреля.

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Роберто Д'Аверса Кубок Италии по футболу Эмполи Болонья Виктор Коваленко
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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