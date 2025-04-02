Наставник Эмполи назвал причину, по которой Коваленко вышел в старте

1 апреля состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором встретились «Эмполи» и «Болонья». Гости разгромили соперника со счетом 3:0.

Главный тренер хозяев Роберто Д'Аверса оценил результат своих подопечных, а также рассказал, почему украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в стартовом составе:

«На поле вышли ребята, которые уже играли в других матчах. Сегодня был исторический день для клуба. Мне жаль, что мы способствовали такому результату своими ошибками, теперь давайте подумаем о «Кальяри».

Давайте не забывать об отсутствии некоторых игроков, сегодня вернулись Фаццини и Сольбаккен, поэтому эти игры также служат для подзарядки перед матчами лиги. Мы должны думать прежде всего о чемпионате. Мне также нужен был этот поединок, чтобы подготовить Коваленко к следующим поединкам», – сказал наставник.

Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Болонья» – «Эмполи» состоится 24 апреля.