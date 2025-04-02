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  4. Экс-игрок Динамо: «Я в шесть лет начал курить»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 09:21 |
1009
0

Экс-игрок Динамо: «Я в шесть лет начал курить»

Александр Насонов рассказал о своем детстве

02 апреля 2025, 09:21 |
1009
0
Экс-игрок Динамо: «Я в шесть лет начал курить»
ПФК Львов. Александр Насонов

Известный украинский футболист Александр Насонов, являющийся воспитанником киевского «Динамо», рассказал о своем детстве. Футболист заявил, что в шесть лет стал курить.

– Вы родились в Киеве. Как начали играть в футбол?

– Я в шесть лет начал курить. И вот когда впервые закурил, то и в последний раз видел сигарету. Во дворе поссорился с другом, а он ушел и рассказал родителям. У меня отец был большой. Помню, вышел мне на встречу и так дал по рукам, что они у меня чуть не отпали. И через месяц-два он меня отдал на футбол.

Меня с первого раза не взяли в Динамо, потому что я не сдал тесты. Затем отец со мной начал заниматься, и через полгода я уже попал в детскую школу Динамо. Первым моим тренером стал легендарный Хмельницкий. Когда начался чемпионат Киева и Украины, нас поделили на два уровня команды – Динамо и Отрадный. Я играл за Отрадный.

– Ваш отец еще жив?

– Нет, отец ушел из жизни десять лет назад. Инсульт. Умер во сне.

– А кто ваши родители по профессии?

– Мама, как говорится, воспитывала детей, а папа работал в правоохранительных органах и имел звание подполковника. Также мой отец был Мастером спорта по дзюдо.

– Вы отца опасались?

– Та его все опасались, потому что он был высоким и имел очень большое спортивное телосложение:) Однако на самом деле отец был очень хорошим.

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Александр Насонов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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