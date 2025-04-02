Украинский защитник рассказал, почему ушел из киевского Динамо

Украинский защитник Александр Насонов, который ныне играет за любительский клуб «Лесное», рассказал о своем пребывании в школе киевского «Динамо»:

– Почему вы покинули «Динамо»?

– Когда мне было 15 лет, пришел другой тренер. Решили, что детская школа будет играть на чемпионат города и Украины, но мне дали понять, что я буду играть только на город.

Такая ситуация не понравилась моему отцу, поэтому я на три месяца перешел в РВУФК. Там поиграл в чемпионате Украины, после чего переехал в Днепр. Отцу по работе нужно было туда переезжать, и он забрал меня с собой.

– Насколько тогда велик был контраст между футбольной школой «Днепра», в которую вы вступили, и тем, что видели в «Динамо»?

– Была большая разница. И по уровню, и по организации, и вообще по всему. Грубо говоря, даже экипировку не слишком выдавали. В «Динамо» ты привык, что каждый год одет «как с иголочки». Выдавали кроссовки, куртки... А в «Днепр» приехал – немного шок. Тренировались, кто в чем попало и кто как хочет, – вспомнил Насонов.