Анчелотти считает, что игрок его команды мог получить красную карточку

1 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка Испании, в котором сошлись мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Подопечные Карло Анчелотти сумели пробиться в решающий раунд, сыграв вничью со счетом 4:4 (первый поединок – 1:0).

После окончания этого противостояния главный тренер «сливочных» прокомментировал результат встречи и признался, что вингер Винисиус Жуниор мог получить красную карточку:

«Нам слишком часто не везло. Алаба провел отличную игру, но он несколько раз плохо сыграл на мяче. Такие вещи могут случиться с любым игроком, нельзя об этом забывать. Теперь можно сосредоточиться на следующей игре.

Я увидел, что Винисиус был в своей лучшей форме. Он провел невероятный матч и помогал команде в решающих моментах. Я уверен, что Винисиус мог был получить красную карточку после нарушения, но для этого есть арбитр. Он делает окончательный выбор.

Зрители увидели интересный поединок, много голов и ошибок. Постепенно мы двигаемся к своей цели. Нет времени о чем-то думать и долго отдыхать», – подытожил Анчелотти.

Соперником мадридского «Реала» станет либо «Барселона», либо «Атлетико». В первом матче эти команды сыграли вничью – 4:4.