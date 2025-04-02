«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Моес отреагировал на последние новости о возможном продлении контракта египетского полузащитника Мохамеда Салаха с «Ливерпулем».

«Он проводит невероятный сезон в составе Ливерпуля. Но давайте откровенно, мы говорим об одном из лучших игроков АПЛ в этом поколении. И не только в этом сезоне – он стабилен в течение большей части сезонов.

Он много забивает, много отдает, проводит, кажется, почти все матчи, редко получает травмы. Он отлично проявил себя в составе «Ливерпуля». Мы бы с радостью отвезли его в аэропорт и посадили в самолет, чтобы его избавить», – сказал Моес.

Ранее сообщалось, что в услугах Мохаммеда Салаха заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.