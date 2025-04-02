Свитолина заработала $25 млн призовых. Больше только у 13 теннисисток

Первая ракетка Украины Элина Свитолина за выход в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами получила более 100 тысяч долларов и пересекла отметку в $25 млн призовых за карьеру.

Украинка обошла бывшую испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу по количеству призовых. Элина стала 14-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь такого результата и восьмой среди действующих игроков.

Наибольшее количество призовых за карьеру на теннисном корте заработала Серена Уильямс – более 94 млн. Вторая позиция у ее сестры Венус (42,6 млн), а топ-3 замыкает Симона Халеп (40,2 млн).

Топ-15 теннисисток по заработанным призовым*

Серена Уильямс – 94,8 млн долларов Венус Уильямс – 42,6 млн долларов Симона Халеп – 40,2 млн долларов Мария Шарапова – 38,7 млн долларов Виктория Азаренко – 38,2 млн долларов Петра Квитова – 37,2 млн долларов Каролин Возняцки – 36,4 млн долларов Ига Свентек – 35 млн долларов Анжелик Кербер – 32,5 млн долларов Арина Соболенко – 32,1 млн долларов Агнешка Радваньска – 27,6 млн долларов Каролина Плишкова – 26,1 млн долларов Светлана Кузнецова – 25,8 млн долларов Элина Свитолина – 25 млн долларов Гарбинье Мугуруса – 24,8 млн долларов

Топ -5 украинских теннисисток по заработанным призовым*

Элина Свитолина – 25 млн долларов Леся Цуренко – 6,9 млн долларов Марта Костюк – 5,5 млн долларов Даяна Ястремская – 5,1 млн долларов Катерина Володько (Бондаренко) – 4,3 млн долларов

*Все суммы указаны без учета налогов

