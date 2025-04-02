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WTA
02 апреля 2025, 06:49 |
148
0

Свитолина заработала $25 млн призовых. Больше только у 13 теннисисток

Элина обошла Гарбинье Мугурусу по количеству призовых за карьеру, заработанных на корте

02 апреля 2025, 06:49 |
148
0
Свитолина заработала $25 млн призовых. Больше только у 13 теннисисток
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина за выход в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами получила более 100 тысяч долларов и пересекла отметку в $25 млн призовых за карьеру.

Украинка обошла бывшую испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу по количеству призовых. Элина стала 14-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь такого результата и восьмой среди действующих игроков.

Наибольшее количество призовых за карьеру на теннисном корте заработала Серена Уильямс – более 94 млн. Вторая позиция у ее сестры Венус (42,6 млн), а топ-3 замыкает Симона Халеп (40,2 млн).

Топ-15 теннисисток по заработанным призовым*

  1. Серена Уильямс – 94,8 млн долларов
  2. Венус Уильямс – 42,6 млн долларов
  3. Симона Халеп – 40,2 млн долларов
  4. Мария Шарапова – 38,7 млн долларов
  5. Виктория Азаренко – 38,2 млн долларов
  6. Петра Квитова – 37,2 млн долларов
  7. Каролин Возняцки – 36,4 млн долларов
  8. Ига Свентек – 35 млн долларов
  9. Анжелик Кербер – 32,5 млн долларов
  10. Арина Соболенко – 32,1 млн долларов
  11. Агнешка Радваньска – 27,6 млн долларов
  12. Каролина Плишкова – 26,1 млн долларов
  13. Светлана Кузнецова – 25,8 млн долларов
  14. Элина Свитолина – 25 млн долларов
  15. Гарбинье Мугуруса – 24,8 млн долларов

Топ -5 украинских теннисисток по заработанным призовым*

  1. Элина Свитолина – 25 млн долларов
  2. Леся Цуренко – 6,9 млн долларов
  3. Марта Костюк – 5,5 млн долларов
  4. Даяна Ястремская – 5,1 млн долларов
  5. Катерина Володько (Бондаренко) – 4,3 млн долларов

*Все суммы указаны без учета налогов

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Элина Свитолина WTA Майами Серена Уильямс Винус Уильямс Симона Халеп Гарбинье Мугуруса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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