Свитолина заработала $25 млн призовых. Больше только у 13 теннисисток
Элина обошла Гарбинье Мугурусу по количеству призовых за карьеру, заработанных на корте
Первая ракетка Украины Элина Свитолина за выход в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами получила более 100 тысяч долларов и пересекла отметку в $25 млн призовых за карьеру.
Украинка обошла бывшую испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу по количеству призовых. Элина стала 14-й теннисисткой в истории, кому удалось достичь такого результата и восьмой среди действующих игроков.
Наибольшее количество призовых за карьеру на теннисном корте заработала Серена Уильямс – более 94 млн. Вторая позиция у ее сестры Венус (42,6 млн), а топ-3 замыкает Симона Халеп (40,2 млн).
Топ-15 теннисисток по заработанным призовым*
- Серена Уильямс – 94,8 млн долларов
- Венус Уильямс – 42,6 млн долларов
- Симона Халеп – 40,2 млн долларов
- Мария Шарапова – 38,7 млн долларов
- Виктория Азаренко – 38,2 млн долларов
- Петра Квитова – 37,2 млн долларов
- Каролин Возняцки – 36,4 млн долларов
- Ига Свентек – 35 млн долларов
- Анжелик Кербер – 32,5 млн долларов
- Арина Соболенко – 32,1 млн долларов
- Агнешка Радваньска – 27,6 млн долларов
- Каролина Плишкова – 26,1 млн долларов
- Светлана Кузнецова – 25,8 млн долларов
- Элина Свитолина – 25 млн долларов
- Гарбинье Мугуруса – 24,8 млн долларов
Топ -5 украинских теннисисток по заработанным призовым*
- Элина Свитолина – 25 млн долларов
- Леся Цуренко – 6,9 млн долларов
- Марта Костюк – 5,5 млн долларов
- Даяна Ястремская – 5,1 млн долларов
- Катерина Володько (Бондаренко) – 4,3 млн долларов
*Все суммы указаны без учета налогов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Габриэль Оланреваджу завоевал два чемпионских пояса в профессиональном боксе
Турки отреагировал на смерть Джорджа Формана