Шовковский провел 50 матчей у руля Динамо в УПЛ. Сколько выиграл?

50-летний специалист Александр Шовковский провел свой 50-й матч в должности главного тренера «Динамо» в Украинской Премьер-лиге.

Юбилейной для наставника стала игра 22-го тура УПЛ против львовского «Рух» (2:0). Шовковский возглавляет «Динамо» с ноября 2023 года.

За этот период под руководством Шовковского киевская команда одержала 39 побед, 9 раз сыграла вничью и только дважды уступила соперникам.

Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет: 115–34.