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  4. Шовковский провел 50 матчей у руля Динамо в УПЛ. Сколько выиграл?
Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 03:07 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:15
122
0

Шовковский провел 50 матчей у руля Динамо в УПЛ. Сколько выиграл?

50-летний специалист возглавляет столичный клуб с ноября 2023 года

02 апреля 2025, 03:07 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:15
122
0
Шовковский провел 50 матчей у руля Динамо в УПЛ. Сколько выиграл?
УПЛ. Александр Шовковский

50-летний специалист Александр Шовковский провел свой 50-й матч в должности главного тренера «Динамо» в Украинской Премьер-лиге.

Юбилейной для наставника стала игра 22-го тура УПЛ против львовского «Рух» (2:0). Шовковский возглавляет «Динамо» с ноября 2023 года.

За этот период под руководством Шовковского киевская команда одержала 39 побед, 9 раз сыграла вничью и только дважды уступила соперникам.

Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет: 115–34.

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Динамо Киев статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский юбилей Рух - Динамо
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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