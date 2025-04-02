Украина. Премьер лига02 апреля 2025, 03:07 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:15
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Шовковский провел 50 матчей у руля Динамо в УПЛ. Сколько выиграл?
50-летний специалист возглавляет столичный клуб с ноября 2023 года
02 апреля 2025, 03:07 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:15
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50-летний специалист Александр Шовковский провел свой 50-й матч в должности главного тренера «Динамо» в Украинской Премьер-лиге.
Юбилейной для наставника стала игра 22-го тура УПЛ против львовского «Рух» (2:0). Шовковский возглавляет «Динамо» с ноября 2023 года.
За этот период под руководством Шовковского киевская команда одержала 39 побед, 9 раз сыграла вничью и только дважды уступила соперникам.
Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет: 115–34.
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