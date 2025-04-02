Два легионера Вереса вернулись в строй после травм и могут сыграть в Кубке

Как стало известно Sport.ua, повреждения у легионеров «Вереса» – бразильца Луана Кампоса и грузина Гиорги Куция – оказались несерьезными, и они смогут помочь команде из Ровно в четвертьфинальном кубковом матче с «Полесьем», который состоится 2 апреля.

Луан Кампос пропускал календарный поединок 22-го тура УПЛ с Ингульцем, а Куция попросил замену в середине первого тайма. Оба легионера на этой неделе уже тренировались в общей группе.

На матче Кубка ожидается около трех тысяч болельщиков. Билеты стоят от 200 до 500 гривен, игра пройдет на стадионе Авангард.

Поединок в Ровно будет обслуживать судейская бригада под руководством Алексея Деревинского.