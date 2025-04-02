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Кубок Украины
02 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:23
62
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед кубковой игрой с Рухом

Четвертьфинальная игра состоится 2 апреля в 18:00 на Арене Львов

02 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 04:23
62
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед кубковой игрой с Рухом
ФК Динамо

В среду, 2 апреля, «Динамо» продолжит свой путь в Кубке Украины 2024/25.

Соперником «бело-синих» на четвертьфинальной стадии станет львовский «Рух». Игра состоится в 18:00 во Львове на стадионе «Арена Львов».

Обе команды начали свое выступление в текущем розыгрыше кубка со стадии 1/8 финала. «Динамо» в Полтаве лишь в дополнительное время сломило сопротивление местной «Ворсклы» – 2:1, голы у «бело-синих» забили Герреро (с пенальти) и Ванат. «Рух» оказался сильнее в львовском дерби против «Карпат» – 1:0 (Пидгурский).

«Динамо» является 13-кратным обладателем Кубка Украины (больше только у «Шахтера» – 14), а лучшим достижением «Руха» до нынешнего сезона был выход в 1/8 финала, и участие в четвертьфинале стало для них наивысшим результатом.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед кубковой игрой с Рухом

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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