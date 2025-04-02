ФОТО. Шахтер под дождем провел тренировку перед кубковым матчем

В 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» на выезде встретится с «Александрией». Игра пройдет 2 апреля в 14:00 в Александрии на КСК «Ника».

«Шахтер», действующий обладатель Кубка Украины, начал защиту титула осенью со стадии 1/8 финала – тогда в напряженном поединке «горняки» обыграли луганскую «Зарю», а победный гол забил Лассина Траоре. В целом победная серия донецкой команды в кубковом турнире насчитывает уже 6 матчей подряд. В весенней части сезона команда Марино Пушича также не знает поражений, имея в 5 матчах чемпионата 3 победы и 2 ничьи. Предыдущий поединок «оранжево-черные» сыграли в прошлую субботу, когда в Киеве обыграли «Оболонь» (2:0). Голами отметились бразилец Эгиналду и 20-летний воспитанник клубной Академии Антон Глущенко, для которого этот мяч стал дебютным за главную команду. Лучшим бомбардиром «Шахтера» в сезоне является Георгий Судаков (12 голов и 3 ассиста во всех турнирах). Отметим, что никто из игроков не пропустит предстоящий матч из-за перебора карточек, а в состав после одноматчевой дисквалификации вернется капитан команды Николай Матвиенко.

«Александрия» продолжает пока самый успешный сезон в своей истории, ведь ведет борьбу за чемпионство и является претендентом на Кубок Украины. Путь в турнире подопечные Руслана Ротаня начали также с 1/8 финала, в конце октября разгромив в гостях представителя Первой лиги ЮКСА (4:1). В той игре забитыми мячами отметились Родион Плакса (дубль), Артем Козак и Данил Скорко. После зимней паузы александрийцы набрали хорошую форму: в 5 матчах УПЛ они одержали 4 победы при 1 поражении (как раз от «Шахтера»). В минувшие выходные «желто-черные» с трудом сломили сопротивление столичного «Левого Берега» (1:0) благодаря голу Евгения Смирного. Самым результативным игроком «Александрии» в этом сезоне остается нападающий Александр Филиппов (10 мячей).

«Шахтер» и «Александрия» провели между собой 37 матчей в официальных соревнованиях: 26 побед у «горняков», 7 встреч завершились вничью, 4 раза сильнее были александрийцы. Общая разница мячей: 72–34. В Кубке Украины команды сыграли 5 поединков – 4 победы у донецкой команды и 1 ничья. Последняя встреча в этом турнире датируется сезоном-2016/17, когда «оранжево-черные» обыграли соперника на стадии 1/8 финала со счетом 2:1.

1 марта «Шахтер» и «Александрия» играли в УПЛ на «Арене Львов». Долгое время на поле шла равная борьба с небольшим игровым преимуществом «горняков», а решающим стал заключительный отрезок матча. На 77-й минуте Судаков открыл счет, на 90-й отличился Эгиналду, а в компенсированное время Георгий оформил дубль. 3:0 – победа команды Марино Пушича.

Матч «Александрия» – «Шахтер» будет обслуживать бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Ассистенты – Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Арбитр VAR – Денис Шурман.