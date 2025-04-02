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Испания
02 апреля 2025, 02:51 | Обновлено 02 апреля 2025, 03:36
411
0

Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног

Украинскому вратарю мадридского «Реала» хватило двух предложений

02 апреля 2025, 02:51 | Обновлено 02 апреля 2025, 03:36
411
0
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» [первый поединок - 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка, пропустив 4 гола, 2 из которых - между ног. Сначала в таком стиле ему забил Барренечеа, а затем мяч между ног влетел рикошетом от Давида Алабы. После игры Андрей Лунин обратился к болельщикам через свой Instagram:

«С большим количеством страданий выходим в финал! Команда, Бернабеу, вместе до конца».

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Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
Реал Сосьедад Реал Мадрид Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад фото Кубок Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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