Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» [первый поединок - 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка, пропустив 4 гола, 2 из которых - между ног. Сначала в таком стиле ему забил Барренечеа, а затем мяч между ног влетел рикошетом от Давида Алабы. После игры Андрей Лунин обратился к болельщикам через свой Instagram:

«С большим количеством страданий выходим в финал! Команда, Бернабеу, вместе до конца».