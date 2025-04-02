Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
Украинский голкипер провел на поле весь матч
Во вторник, 1 апреля, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».
Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.
Матч завершился вничью со счетом 4:4.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 4 гола. Статистический портал SofaScore дал Андрею оценку в 6.2 из 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча был признан английский полузащитник хозяев Джуд Беллингем. на его счету 1 гол и оценка 8.7.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» выдал матч на 8 голов с «Сосьедадом» и вышел в финал.
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Поединок состоится 2 апреля в 22:00 по Киеву