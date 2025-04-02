Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании

Во вторник, 1 апреля, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.

Матч завершился вничью со счетом 4:4.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 4 гола. Статистический портал SofaScore дал Андрею оценку в 6.2 из 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча был признан английский полузащитник хозяев Джуд Беллингем. на его счету 1 гол и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выдал матч на 8 голов с «Сосьедадом» и вышел в финал.