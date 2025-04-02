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Кубок Испании
02 апреля 2025, 01:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:32
449
1

Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании

Украинский голкипер провел на поле весь матч

02 апреля 2025, 01:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:32
449
1
Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 1 апреля, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.

Матч завершился вничью со счетом 4:4.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 4 гола. Статистический портал SofaScore дал Андрею оценку в 6.2 из 10 возможных баллов. Лучшим игроком матча был признан английский полузащитник хозяев Джуд Беллингем. на его счету 1 гол и оценка 8.7.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» выдал матч на 8 голов с «Сосьедадом» и вышел в финал.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки SofaScore Джуд Беллингем
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Octopus
Худшая оценка у Алабы. Во втором голе пяточкой срезал в свои ворота, в третьем от него рикошет в штангу и в ворота, в четвертом проиграл борьбу Оярсабалю. После его замены голы Сосьедада закончились.
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