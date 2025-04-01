Богдан БОЙЧУК: «У нас впечатление, как будто играем в Лиге чемпионов»

Фланговый полузащитник «Буковины» Богдан Бойчук в двух подряд предыдущих кубковых поединках отличался важными забитыми мячами, за что даже получил прозвище «кубковый джокер».

В матче против «Виктории» Богдану не удалось продолжить голевую серию, но и без его результативных действий «желто-черные» одержали победу над сумчанами и вышли в полуфинал Кубка Украины. Сразу после игры футболист поделился своими эмоциями и рассказал о впечатлениях от атмосферы на трибунах.

– Богдан, какие у тебя эмоции после победного матча?

– Конечно, я очень рад, что мы выиграли и оформили выход в полуфинал Кубка Украины. Все эмоции остались где-то на поле.

– Очень тяжелая была игра...

– Да, мы ожидали, что будет много борьбы, что игра будет тяжелой. Возможно, не все, что мы запланировали, удалось сегодня реализовать на поле, но главное – это результат. Мы выиграли 2:1 и шагаем по турниру дальше!

– В предыдущих кубковых матчах твои голы дарили «Буковине» проход в следующие раунды, но сегодня забить не удалось. Расстроен или это для тебя не так важно?

– Не расстроен. Главное то, что мы одержали победу и вышли в полуфинал, а все остальное – мелочи.

– Как тебе атмосфера на трибунах стадиона? Как поддержка черновицких болельщиков?

– Атмосфера невероятная! Такое ощущение было, что играем в Лиге чемпионов! В Черновцах любят футбол и умеют болеть на трибунах. Поддержка была на самом высоком уровне!