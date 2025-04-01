Богдан БОЙЧУК: «У нас впечатление, как будто играем в Лиге чемпионов»
Буковина вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв Викторию Сумы
Фланговый полузащитник «Буковины» Богдан Бойчук в двух подряд предыдущих кубковых поединках отличался важными забитыми мячами, за что даже получил прозвище «кубковый джокер».
В матче против «Виктории» Богдану не удалось продолжить голевую серию, но и без его результативных действий «желто-черные» одержали победу над сумчанами и вышли в полуфинал Кубка Украины. Сразу после игры футболист поделился своими эмоциями и рассказал о впечатлениях от атмосферы на трибунах.
– Богдан, какие у тебя эмоции после победного матча?
– Конечно, я очень рад, что мы выиграли и оформили выход в полуфинал Кубка Украины. Все эмоции остались где-то на поле.
– Очень тяжелая была игра...
– Да, мы ожидали, что будет много борьбы, что игра будет тяжелой. Возможно, не все, что мы запланировали, удалось сегодня реализовать на поле, но главное – это результат. Мы выиграли 2:1 и шагаем по турниру дальше!
– В предыдущих кубковых матчах твои голы дарили «Буковине» проход в следующие раунды, но сегодня забить не удалось. Расстроен или это для тебя не так важно?
– Не расстроен. Главное то, что мы одержали победу и вышли в полуфинал, а все остальное – мелочи.
– Как тебе атмосфера на трибунах стадиона? Как поддержка черновицких болельщиков?
– Атмосфера невероятная! Такое ощущение было, что играем в Лиге чемпионов! В Черновцах любят футбол и умеют болеть на трибунах. Поддержка была на самом высоком уровне!
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