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  4. БЕЗУГЛЫЙ: «Буковина сделает все возможное, чтоб дойти до финала Кубка»
Кубок Украины
01 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:47
106
0

БЕЗУГЛЫЙ: «Буковина сделает все возможное, чтоб дойти до финала Кубка»

Центрбек клуба из Черновцов стал автором победного гола в 1/4 финала

01 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:47
106
0
БЕЗУГЛЫЙ: «Буковина сделает все возможное, чтоб дойти до финала Кубка»
ФК Буковина. Никита Безуглый

Центральный защитник «Буковины» Никита Безуглый стал автором победного забитого мяча в четвертьфинальном матче Кубка Украины против «Виктории».

Сразу после завершения тяжелого поединка, по итогам которого «жёлто-чёрные» оформили путёвку в полуфинал турнира, 29-летний футболист поделился своими эмоциями и ожиданиями от следующего кубкового матча:

«После матча эмоции переполняют настолько, что я до сих пор не понимаю, что происходит! Сегодня мы провели исторический матч, а теперь впервые в своей истории сыграем в полуфинале Кубка Украины. Конечно, всегда приятно забивать, ради этого мы и играем в футбол. Но не так важно, кто забил, главное то, что команда одержала такую важную победу.

Нам покорилось историческое достижение. Поздравляю всех черновчан с победой! Будем стараться сделать всё от себя возможное в следующей кубковой игре, чтобы выйти в финал. Теперь все мысли направляем на подготовку к стартовому матчу весенней части сезона Первой лиги против «Кудровки», который состоится уже в это воскресенье».

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Кубок Украины по футболу Виктория Сумы Буковина Черновцы Никита Безуглый
Николай Степанов Источник: ФК Буковина
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