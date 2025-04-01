БЕЗУГЛЫЙ: «Буковина сделает все возможное, чтоб дойти до финала Кубка»

Центральный защитник «Буковины» Никита Безуглый стал автором победного забитого мяча в четвертьфинальном матче Кубка Украины против «Виктории».

Сразу после завершения тяжелого поединка, по итогам которого «жёлто-чёрные» оформили путёвку в полуфинал турнира, 29-летний футболист поделился своими эмоциями и ожиданиями от следующего кубкового матча:

«После матча эмоции переполняют настолько, что я до сих пор не понимаю, что происходит! Сегодня мы провели исторический матч, а теперь впервые в своей истории сыграем в полуфинале Кубка Украины. Конечно, всегда приятно забивать, ради этого мы и играем в футбол. Но не так важно, кто забил, главное то, что команда одержала такую важную победу.

Нам покорилось историческое достижение. Поздравляю всех черновчан с победой! Будем стараться сделать всё от себя возможное в следующей кубковой игре, чтобы выйти в финал. Теперь все мысли направляем на подготовку к стартовому матчу весенней части сезона Первой лиги против «Кудровки», который состоится уже в это воскресенье».