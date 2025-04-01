Александр Овчаренко не сумел дожать соперника в 1/16 финала челленджера

Первая ракетка украинского тенниса Александр Овчаренко (АТР 327) уступил в 1/16 финала грунтового челленджера в Барлетте, Италия.

В трех сетах украинец не смог одолеть узбекского теннисиста Хумаюна Султанова (АТР 229). Александр вел в третьем сете 5:2 и был близок к победе. А при счете 5:4 в пользу украинца Султанов ушел с трех матчболов.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Теннисисты впервые встретились на корте.

Челленджер Барлетта. Грунт. 1/16 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Хумаюн Султанов (Узбекистан) [8] – 6:2, 6:7 (3:7), 5:7