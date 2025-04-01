ATP01 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:14
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Александр Овчаренко не сумел дожать соперника в 1/16 финала челленджера
Украинский теннисист не смог пробиться в 1/8 челленджера в Италии
01 апреля 2025, 22:25 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:14
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Первая ракетка украинского тенниса Александр Овчаренко (АТР 327) уступил в 1/16 финала грунтового челленджера в Барлетте, Италия.
В трех сетах украинец не смог одолеть узбекского теннисиста Хумаюна Султанова (АТР 229). Александр вел в третьем сете 5:2 и был близок к победе. А при счете 5:4 в пользу украинца Султанов ушел с трех матчболов.
Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Теннисисты впервые встретились на корте.
Челленджер Барлетта. Грунт. 1/16 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Хумаюн Султанов (Узбекистан) [8] – 6:2, 6:7 (3:7), 5:7
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