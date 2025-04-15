Жорже Мендеш назвал трансферную стоимость Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

На трансфер Лунина претендует ряд именитых клубов. Агент украинского голкипера Жорже Мендеш сообщил заинтересованным клубам, что им придется отдать за трансфер украинского вратаря 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.