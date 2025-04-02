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Испания
02 апреля 2025, 23:55 |
1335
0

Анчелотти склоняется к решению, которое разозлит Лунина

Карло рассматривает Куртуа, как стартового вратаря на финал Кубка Испании

02 апреля 2025, 23:55 |
1335
0
Анчелотти склоняется к решению, которое разозлит Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» [первый поединок - 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка, пропустив 4 гола.

По информации испанских СМИ, есть большая вероятность, что этот матч был последним для Лунина в этом сезоне.

Карло Анчелотти склоняется к тому, что в решающих матчах сезона доверять место в воротах Тибо Куртуа, включая и финал Кубка Испании.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Дмитрий Олейник Источник: OneFootball
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