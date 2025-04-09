Левандовски предупредил Флика: «Его не надо выпускать в старте»

Звездный вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген готовится к возвращению в стартовый состав «Барселоны» после перенесенной травмы.

Однако по информации El Nacional, лидер «сине-гранатовых» Роберт Левандовски и другие игроки команды предупредили Ганса-Дитера Флика, что немецкого кипера не нужно выпускать в старте, и в дальнейшем предоставлять возможность играть Войцеху Щенсны.

Флик планирует постепенно давать игровую практику Тер Штегену через матчи Ла Лиги, но Щенсны будет и дальше играть в ключевых матчах до конца сезона.

Ранее у Тер Штегена возник конфликт с лидером команды Рафиньей.