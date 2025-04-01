«Мы поступили правильно». Дулуб рассказал о конфликте с Олейником в ЛНЗ

Бывший тренер черкасского ЛНС Олег Дулуб рассказал о конфликтах с бывшим полузащитником национальной сборной Украины Денисом Олейником. Специалист заявил, что Денис обижался на него во время выступлений за «фиолетовые».

«Например, Денис Олейник в ЛНЗ. Он качественный и хороший футболист, но обижался на меня, что мало играет, говорил, что я его не уважаю. Однако в той ситуации, на мой взгляд, мы поступали совершенно правильно, понимали, что Дениса во всю игру не хватит.

Он больше приносил пользу, выходя на замены, забивал важные голы, приносил очки. Являлся джокером нашей команды.На мой взгляд, он и Сергей Рыбалко, при должном отношении и желании главного тренера, еще могли бы играть в УПЛ и приносить пользу», – сказал Дулуб.

За свою карьеру уроженец Черновцов поиграл за Динамо, Нефтяник, Арсенал Киев, Металлист, Днепр, Десну, Гелиос, Ворсклу. За пределами Украины Олейник выступал за Витесс (Нидерланды), Дармштадт (Германия), СИК (Финляндия).