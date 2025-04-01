«Бороться за результат». Ротань заговорил о чемпионстве Александрии в УПЛ

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалист заявил, что пока не думает об этом.

«Мы на таком пути сейчас, когда смотрим от матча к матчу. Есть следующий матч, в котором мы хотим сражаться за результат. Должны переключиться на кубок, восстановиться, потому что у нас игра с «Шахтером».

Очень интересный матч. В таких матчах с командами европейского качества мы растем и подтягиваемся. Должны думать о кубке, а затем снова переходить на чемпионат и бороться за результат», – сказал Руслан.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 22 сыгранных матчей. У «Динамо», возглавляющего турнирную таблицу чемпионата, 54 зачетных пункта.