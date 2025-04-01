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Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 07:31 | Обновлено 01 апреля 2025, 07:32
788
0

Лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого

Артур Рудько считает, что опыт Ярослава очень поможет одесской команде

01 апреля 2025, 07:31 | Обновлено 01 апреля 2025, 07:32
788
0
Лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого
ФК Черноморец. Артур Рудько

Бывший голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько, ныне выступающий в составе одесского «Черноморца», отреагировал на приход к расположению «моряков» Ярослава Ракицкого.

«Я думаю, что 100% поможет в раздевалке и на поле. Просто очень мало времени... Ярослав только приехал, я хочу поддержать его в нашей команде.

Хочу, чтобы он помог нам как можно больше, быстро адаптировался. Он много пропустил, но класс есть класс. Что есть, то не отнять», – рассказал Рудько.

Ярослав присоединился к «морякам» на правах свободного агента. Ракицкий уже успел дебютировать за одесскую команду в матче 22 тура УПЛ против львовских «Карпат».

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Артур Рудько Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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