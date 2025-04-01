Лидер Черноморца, игравший за Динамо и Шахтер, объяснил камбек Ракицкого
Артур Рудько считает, что опыт Ярослава очень поможет одесской команде
Бывший голкипер киевского «Динамо» Артур Рудько, ныне выступающий в составе одесского «Черноморца», отреагировал на приход к расположению «моряков» Ярослава Ракицкого.
«Я думаю, что 100% поможет в раздевалке и на поле. Просто очень мало времени... Ярослав только приехал, я хочу поддержать его в нашей команде.
Хочу, чтобы он помог нам как можно больше, быстро адаптировался. Он много пропустил, но класс есть класс. Что есть, то не отнять», – рассказал Рудько.
Ярослав присоединился к «морякам» на правах свободного агента. Ракицкий уже успел дебютировать за одесскую команду в матче 22 тура УПЛ против львовских «Карпат».
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